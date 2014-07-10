В районі "Довжанського" на фугасі підірвалася БМП-2 сил АТО, загинуло 4 військових
18:56, 10 липня 2014Політика
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В районі прикордонного пункту пропуску «Должанський» на фугасі підірвалася бойова машина піхоти БМП-2 сил АТО.
На фугасі підірвався бойова машина української піхоти / Фото: Міноборони
Про це повідомляє група «Інформаційний Опір», яку цитує Дмитро Тимчук.
Загинули 4 військовослужбовців.
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Також повідомляється, що терористами здійснено черговий обстріл Донецького аеропорту, контрольованого силами АТО. Обстріл зроблений з мінометів та зенітних установок ЗУ-23-2, встановлених на вантажівках.
Втрат з боку військовослужбовців немає. Був відкритий у відповідь вогонь.
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