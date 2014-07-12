В.о. голови Луганської ОДА заявила про зникнення мера міста Попасна

«Учора ввечері ополченцями було викрадено міського голову м. Попасна Онищенка Юрія Івановича. Сьогодні ми планували вивозити дітей і жінок з цього міста, бойовики попереджали його, щоб він не займався вивезенням людей за межі «ЛНР».

Окрім цього, Онищенко переселяв жителів міста з небезпечних районів у заміські табори. Вчора о 20.00 Онищенко зник, телефон відключено, і додому він не повернувся», - повідомила Веригіна.

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На її думку, у терористів почалася агонія.

«Зараз у них агонія. Терористи прикриваються дітьми. З ними не можна домовлятися, а тільки знищувати”, - вважає губернатор.