В.о. голови Луганської ОДА заявила про зникнення мера міста Попасна
15:06, 12 липня 2014Суспільство
0 0
Виконуючий обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна заявила про зникнення мера міста Попасна Юрія Онищенка.
REUTERS
«Учора ввечері ополченцями було викрадено міського голову м. Попасна Онищенка Юрія Івановича. Сьогодні ми планували вивозити дітей і жінок з цього міста, бойовики попереджали його, щоб він не займався вивезенням людей за межі «ЛНР».
Окрім цього, Онищенко переселяв жителів міста з небезпечних районів у заміські табори. Вчора о 20.00 Онищенко зник, телефон відключено, і додому він не повернувся», - повідомила Веригіна.
Читайте такожAmnesty International зібрала докази тортур на Донбасі
На її думку, у терористів почалася агонія.
«Зараз у них агонія. Терористи прикриваються дітьми. З ними не можна домовлятися, а тільки знищувати”, - вважає губернатор.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter