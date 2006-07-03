У Києві, впавши з 8-го поверху, загинув молодий хлопець
13:13, 03 липня 2006Суспільство
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Трагедія сталася на проспекті Перемоги
На будівельному майданчику 25-поверхового будинку, розташованому на проспекті Перемоги, 131 стався нещасний випадок.
Під час прийому вантажу, який піднімали лебідкою, не утримався і впав вниз монтажник.
Молодому хлопцеві, ще до приїзду швидкої допомоги, намагалися надати першу допомогу, йому робили штучне дихання, але падіння з 8-го поверху не залишало шансів на порятунок.
Як з`ясувалося, загиблий надів монтажний пояс, але не пристебнувся до страхувального троса.
Корреспондент.net за матеріалами Магнолия-TV
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