У Німеччині зіткнулися автобуси з України та Польщі - загинули 9 людей
10:41, 19 липня 2014Суспільство
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Щонайменше 40 пасажирів отримали тяжкі травми
REUTERS
Дев'ять людей загинули, щонайменше 40 отримали тяжкі травми в ДТП під Дрезденом у ніч на суботу, передають місцеві ЗМІ.
Аварія сталася на автобані А4. Один із автобусів пішов "юзом", ударився об розділову планку на автобані, вилетів на зустрічну смугу й врізався в інший маленький автобус, передає РІА «Новости».
За інформацією телеканалу MDR, трагедія сталася близько 2 години ночі, один із автобусів - польський, інший їхав із України.
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На місці події працюють рятувальники, інші подробиці не повідомляються.
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