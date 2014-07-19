У Німеччині зіткнулися автобуси з України та Польщі - загинули 9 людей

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Дев'ять людей загинули, щонайменше 40 отримали тяжкі травми в ДТП під Дрезденом у ніч на суботу, передають місцеві ЗМІ.

Аварія сталася на автобані А4. Один із автобусів пішов "юзом", ударився об розділову планку на автобані, вилетів на зустрічну смугу й врізався в інший маленький автобус, передає РІА «Новости».

За інформацією телеканалу MDR, трагедія сталася близько 2 години ночі, один із автобусів - польський, інший їхав із України.

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На місці події працюють рятувальники, інші подробиці не повідомляються.