Український фільм "Плем'я" продовжує збирати нагороди на міжнародних фестивалях

Як передає РИА Новости, цьогорічний кінофестиваль був присвячений пам'яті визначного українського режисера Сергія Параджанова, якому в цьому році виповнилося б 90 років.

Кінострічки за традицією були представлені на конкурс у чотирьох основних номінаціях: «Ігрове кіно», «Документальне кіно», «Вірменська панорама» й «Абрикосова кісточка». У конкурсну програму ігрових фільмів увійшло в цілому 12 картин.

Головний герой кінострічки-переможця - Сергій, потрапляє у спеціалізований інтернат для людей з вадами слуху, де існує кримінальна організація - «Плем'я». Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь у кількох пограбуваннях.

«Срібний абрикос» у тій же номінації дістався фільму «Побачення наосліп» грузинського режисера Левана Кагуашвілі.

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В якості кращого документального фільму перший приз отримала стрічка «Кам'яна ріка» італійського режисера Джованні Донфранческо, а другий приз - картина «Ефект доміно» польських режисерів Ельвіри Невери і Петра Россоловського.

Спецпризу «Абрикосова кісточка» удостоївся фільм «Червоний Халк» грецького режисера Асміни Проедру.

Конкурс ФІПРЕССІ (Міжнародної федерації кінокритиків) в цьому році виділив лідера конкурсної програми фестивалю картину «Плем'я».

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Раніше, 21 травня, відбулася світова прем'єра фільму «Плем'я» на Каннському кінофестивалі, де фільм отримав три з чотирьох нагород "Тижня критики".

Пізніше, 1 липня, фільм узяв Гран-прі міжнародного фестивалю "Зеркало" імені Андрія Тарковського.