Український фільм "Плем'я" продовжує збирати нагороди на міжнародних фестивалях
Фільм «Плем'я» українського режисера Мирослава Слабошпицького став переможцем у номінації «Ігрове кіно» 11-го Єреванського міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос», що завершився у вірменській столиці.
Як передає РИА Новости, цьогорічний кінофестиваль був присвячений пам'яті визначного українського режисера Сергія Параджанова, якому в цьому році виповнилося б 90 років.
Кінострічки за традицією були представлені на конкурс у чотирьох основних номінаціях: «Ігрове кіно», «Документальне кіно», «Вірменська панорама» й «Абрикосова кісточка». У конкурсну програму ігрових фільмів увійшло в цілому 12 картин.
Головний герой кінострічки-переможця - Сергій, потрапляє у спеціалізований інтернат для людей з вадами слуху, де існує кримінальна організація - «Плем'я». Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь у кількох пограбуваннях.
«Срібний абрикос» у тій же номінації дістався фільму «Побачення наосліп» грузинського режисера Левана Кагуашвілі.
Читайте такожУкраїнський фільм "Плем'я" отримав Гран-прі російського фестивалю "Зеркало" Спецпремію журі отримав фільм «Натюрморт» італійського режисера Роберто Пазоліні.
В якості кращого документального фільму перший приз отримала стрічка «Кам'яна ріка» італійського режисера Джованні Донфранческо, а другий приз - картина «Ефект доміно» польських режисерів Ельвіри Невери і Петра Россоловського.
Спецпризу «Абрикосова кісточка» удостоївся фільм «Червоний Халк» грецького режисера Асміни Проедру.
Конкурс ФІПРЕССІ (Міжнародної федерації кінокритиків) в цьому році виділив лідера конкурсної програми фестивалю картину «Плем'я».
Читайте такожУкраїнський фільм отримав Гран-прі паралельної конкурсної програми КаннЄреванський міжнародний кінофестиваль «Золотий абрикос» проводиться з 2004 року і вважається одним з найпрестижніших в регіоні.
Раніше, 21 травня, відбулася світова прем'єра фільму «Плем'я» на Каннському кінофестивалі, де фільм отримав три з чотирьох нагород "Тижня критики".
Пізніше, 1 липня, фільм узяв Гран-прі міжнародного фестивалю "Зеркало" імені Андрія Тарковського.