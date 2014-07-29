Відкрито «гарячу лінію» для родичів учасників АТО
16:04, 29 липня 2014Суспільство
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За дорученням президента України Петра Порошенко відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.
REUTERS
Про це повідомив перший заступник глави Адміністрації президента України Юрій Косюк, поінформували УНІАН у прес-службі президента.
За телефонним номером (044) 255-69-55 щоденно з 8-ї до 20-ї години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу, сказав Косюк.
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Він запевнив, що консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також за можливістю надаватимуть їм необхідні консультації.
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