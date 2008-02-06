Донецька міліція шукає маніяка, який викрав і згвалтував кількох дітей

17:26, 06 лютого 2008
Суспільство
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Міліція склала фоторобот

Міліція Донецької області готова виплатити винагороду за інформацію про маніяка, що викрав і згвалтував кількох дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, співробітники правоохоронних органів продовжують вести активний розшук злочинця, який здійснив декілька згвалтувань малолітніх дівчаток.

Невідомий чоловік поряд з навчальними закладами обманом або силою усаджував дітей в салон автомобіля, і робив ін`єкції препарату. Після того, як потерпілі засинали, злочинець ґвалтував їх.

Встановлено, що злочинець пересувався на автомобілі чорного (темного) кольору з тонованим склом, можливі моделі - ДЕУ-Ланос, Шевроле, ВАЗ-21115.

Міліція склала фоторобот злочинця, згідно з яким злочинцю на вигляд 30-40 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною.

Міліція області гарантує анонімність для всіх, хто надав інформацію про злочинця. Водночас сума винагороди, яку готова виплатити міліція, поки що не називається.

 

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