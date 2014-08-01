МОН пояснило, як виші зараховуватимуть вступників з Донбасу, які вчасно не подають документи

У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в Донецькій і Луганській областях, керівники вищих навчальних закладів мають взяти до відома, що вступники, які постійно проживають в цих областях та подали копії документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень для участі у конкурсі при вступі на навчання, в окремих випадках не мають можливості прибути до ВНЗ, розташованих в інших областях, у встановлені умовами прийому строками для подання оригіналів документів у разі їх рекомендації до зарахування.

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Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2014 року «Про подання оригіналів документів про освіту», повідомили УНІАН у прес-службі МОН.

У таких випадках, за рішенням приймальної комісії, виші приймають від вступників Донецької і Луганської областей, рекомендованих до зарахування на навчання, заяву-гарантійний лист, який вступник надсилає на електронну адресу та поштою до ВНЗ, обраного ним для навчання, зазначили в Міносвіти і розмістили на своєму сайті зразок заяви-гарантійного листа, де передбачено зобов’язання подати оригінали документів до ВНЗ не пізніше 1 листопада 2014 року.

Після цього в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до заяви-гарантійного листа вступника приймальною комісією проставляється відмітка про прийняття від нього оригіналів документів про освіту з відповідною позначкою. Зарахування відбувається відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, роз’яснили в МОН.