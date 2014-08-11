На Луганщині бойовики танком розчавили тролейбус, водій загинув

За попередньою інформацією, багато поранених, водією вижити не вдалося.

У Краснодоні Луганської області бойовики танком розчавили тролейбус, водій загинув. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві. Читайте такожБойовики заборонили жителям Луганська дзвонити родичам «У Краснодоні бойовики танком розчавили тролейбус», - сказав він. «За попередньою інформацією, загинув водій, мешканці отримали поранення», - додав Лисенко.

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