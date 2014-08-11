На Луганщині бойовики танком розчавили тролейбус, водій загинув
13:35, 11 серпня 2014Суспільство
0 0
За попередньою інформацією, багато поранених, водією вижити не вдалося.
Ілюстративне зображення / spbdnevnik.ru
У Краснодоні Луганської області бойовики танком розчавили тролейбус, водій загинув.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожБойовики заборонили жителям Луганська дзвонити родичам
«У Краснодоні бойовики танком розчавили тролейбус», - сказав він. «За попередньою інформацією, загинув водій, мешканці отримали поранення», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter