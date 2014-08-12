Цього тижня рівень загрози пожеж перевищує максимальний в шість разів

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За прогнозами синоптиків, гаряче буде по всій Україні, крім Заходу. Позначка термометра сягатиме 35-40 градусів.

Тож, кажуть у Гідрометцентрі, ризик займання лісів і степів нині ушестеро перевищує найбільший, 5-й клас пожежної небезпеки. Особлива загроза – для південних, східних та центральних областей.

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Вогонь не загрожує хіба що Заходу. Там упродовж тижня дощитиме майже щодня.

Ближче до вихідних трохи підмочить грозами північні та центральні регіони. Унаслідок спека спаде до 26 градусів. Утім, із наступного тижня обіцяють знову за 30.