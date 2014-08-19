Дніпропетровська ОДА рекомендує школам перейти на шестиденний графік

Про це повідомляє прес-служба ОДА із посиланням на директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Демчика.

За його словами, нововведення може бути запроваджено лише для учнів 5-11 класів і лише протягом першого навчального семестру. Найближчим часом з’явиться лист-рекомендація з цього питання.

«Перехід на шестиденне навчання є рекомендацією для навчальних закладів нашої області. У нас є дані, що у цьому році ліміт газу буде скорочено на 24%. Основна мета, яку ми ставимо перед собою – забезпечити дітей належними умовами для навчання. Зокрема, це стосується температурного режиму у приміщеннях шкільних кабінетів», - зазначив Демчик.

Читайте такожШколярі в окупованих бойовиками містах Донбасу не відзначатимуть 1 вересняВін також повідомив, що осінні канікули для школярів буде збільшено на 5 днів. Вони триватимуть з 27 жовтня по 9 листопада. Весняні канікули подовжать на 10 днів – з 9 по 29 березня 2015 року. Період зимових канікул залишать без змін.

Демчик не виключає можливості, що навчальні заклади на окремих територіях області зможуть забезпечити стабільний та необхідний рівень опалення, що дасть можливість уникнути переходу на 6-денку.

За його інформацією, школярі початкових класів продовжать навчатися за звичною 5-денною системою. Навчальна програма у 1-4 класах дозволяє корегування без відвідування школи по суботах.