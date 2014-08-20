У Харкові відмінили всі концерти на День міста

Про це Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив у зверненні до жителів міста, опублікованому на сайті мерії.

«Цього року дорогий для харків`ян день затьмарений подіями в сусідніх областях. Там йдуть бої, гинуть люди. Було б неправильним у ці трагічні і доленосні для України дні святкувати День міста», - йдеться у зверненні Кернеса.

За словами мера, місто продовжує приймати вимушених переселенців, які залишають Луганську та Донецьку області.

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«Пройде час політичних і військових баталій, і тоді ми зможемо з вами відзначити наше саме шановане свято. І я вірю, що наступний День міста ми відзначимо в мирній Україні і, як і раніше, зберемося на найбільшій площі Європи, щоб відсвяткувати День нашого рідного міста», - додав Кернес.

Як уточнили УНІАН в прес-службі мерії, традиційний концерт відмінили не тільки на центральній площі міста, а й у всіх районах. Окрім цього за рішенням виконкому міськради, заборонено використання піротехніки. Також не буде й святкового салюту.

Заходи з нагоди святкування Дня міста та 23-ї річниці Незалежності України відбудуться 23 серпня біля пам`ятника Воїну-Визволителю. Там міська влада планує організувати шаховий турнір для ветеранів та конкурс малюнків для дітей.