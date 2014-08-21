Увесь світ запалить свічки проти війни в Україні
В українських містах та українські громади різних країн на знак єдності та проти війни проведуть всеукраїнські та всесвітні соціальні миротворчі заходи.
Наприклад, в США громадська організація "RAZOM" на фоні статуї Свободи викладе свічками великі літери NY, тризуб та великі літери UA.
Свічки запалять у Вашингтоні і Філадельфії.
Щоб підтримати Україну, Ніагарський водоспад буде підсвічено у синьо-жовті кольори. Також у Канаді відбудеться марш із найбільшим прапором України.
В австрійському Відні у ніч із 23 на 24 серпня на Дунаї запалять свічки.
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У нідерландському місті Схевенінген, що на березі Північного моря буде запалено 23 лампадки, щоб вшанувати всіх загиблих за українську Незалежність.
У португальському Лісабоні 23 серпня на площі перед монументом "Першовідкривачів" запалять свічки. На площі викладена з мармуру карта світу діаметром 50 метрів. На ній буде обведено Україну запаленими свічками.