Увесь світ запалить свічки проти війни в Україні

Наприклад, в США громадська організація "RAZOM" на фоні статуї Свободи викладе свічками великі літери NY, тризуб та великі літери UA.

Свічки запалять у Вашингтоні і Філадельфії.

Щоб підтримати Україну, Ніагарський водоспад буде підсвічено у синьо-жовті кольори. Також у Канаді відбудеться марш із найбільшим прапором України.

В австрійському Відні у ніч із 23 на 24 серпня на Дунаї запалять свічки.

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У нідерландському місті Схевенінген, що на березі Північного моря буде запалено 23 лампадки, щоб вшанувати всіх загиблих за українську Незалежність.

У португальському Лісабоні 23 серпня на площі перед монументом "Першовідкривачів" запалять свічки. На площі викладена з мармуру карта світу діаметром 50 метрів. На ній буде обведено Україну запаленими свічками.