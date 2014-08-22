При пожежі на залізниці в Черкаській області згоріли 5 будинків (фото, відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, під час ліквідації вогню пожежно-рятувальні підрозділи проводили пінні атаки та захист розташованих поруч будівель та споруд.

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Як розповів телефоном кореспонденту УНІАН речник начальника Управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, який перебуває безпосередньо на місці події, полум’я перекинулось на будинки, які розташовані поруч з колією. Від загорання нафтопродуктів постраждали приватні садиби у місті Городище, які знаходились неподалік від епіцентру пожежі. Наразі уточнюється кількість згорілих та постраждалих від вогню садиб. Жертв серед місцевого населення немає. У місті Городище, де сталася аварія, постачання електроенергії та газу не припинялося.

Між тим, як повідомив голова Городищенської районної держадміністрації Микола Дудник, повністю згоріли 5 приватних житлових будинків, близько 20 були пошкоджені. "5 будинків повністю згоріло. Частково пошкоджені, зараз уточнюється по іншим садибах. Десь будинків 20 постраждало. Загиблих немає, поранених теж", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними ДСНС, на залізничній станції "Городище" в Черкаській області внаслідок сходження з рейок 20 цистерн, стався розлив нафтопродуктів і займання 11 цистерн і локомотива.