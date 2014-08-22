У Черкаській області після вибуху вагона вогонь перекинувся на житлові будинки

Як повідомили ТСН.uа очевидці події, вибух пролунав близько 6 ранку. За словами одного з очевидців, кілька вагонів зіткнулися і зійшли з колії. При цьому один вагон вибухнув.

В результаті вибуху і подальшої пожежі, полум'я перекинулося на сусідні з залізничними коліями приватні житлові будинки.

На місці події перебуває значна кількість пожежників, а також медики.