У Черкаській області після вибуху вагона вогонь перекинувся на житлові будинки
09:47, 22 серпня 2014Суспільство
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У Черкаській області в місті Городище зіткнулося кілька вантажних вагонів, у результаті чого один з них вибухнув.
У Городищі на переїзді вибухнув вагон / фото ТСН.иа
Як повідомили ТСН.uа очевидці події, вибух пролунав близько 6 ранку. За словами одного з очевидців, кілька вагонів зіткнулися і зійшли з колії. При цьому один вагон вибухнув.
В результаті вибуху і подальшої пожежі, полум'я перекинулося на сусідні з залізничними коліями приватні житлові будинки.
На місці події перебуває значна кількість пожежників, а також медики.
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