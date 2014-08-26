У магазинах Донецької області скоротився асортимент продуктів харчування

Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).

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У повідомленні наголошується, що за даними виконкомів міськрад та райдержадміністрацій, підприємства роздрібної торгівлі в містах і районах працюють у штатному режимі, продукти першої необхідності завозяться як централізовано, так і самостійно підприємцями. В ОДА констатували, що в області відзначається підвищений попит на соціально значущі товари.

Разом з тим, залишається ускладненою доставка товарів між населеними пунктами.

Крім того, спостерігається звуження асортименту продуктів харчування в об'єктах торгівлі на територіях, де ведуться бойові дії. На даний момент відсутній зв'язок з містами Кіровське, Сніжне, Шахтарськ, Ясинувата, Амвросїєвським районом, у зв'язку з чим інформація про продовольчу забезпеченість місцевих жителів відсутня, йдеться в повідомленні.