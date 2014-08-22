Через обстріли терористів Сніжне лишилося без світла
18:07, 22 серпня 2014Політика
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У Сніжному через обстріли терористів відсутнє електропостачання.
У Сніжному зруйновано ЛЕП / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожУ Сніжному відновили випуск хліба«У Сніжному після обстрілу терористами пошкоджено високовольтну лінію електропередач, відсутнє електропостачання», - заявив він.
Також, за словами Лисенка, у районі села Зайцеве Артемівського району Донецької області бойовики замінували газопровід.
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