Через обстріли терористів Сніжне лишилося без світла

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ Сніжному відновили випуск хліба«У Сніжному після обстрілу терористами пошкоджено високовольтну лінію електропередач, відсутнє електропостачання», - заявив він.

Також, за словами Лисенка, у районі села Зайцеве Артемівського району Донецької області бойовики замінували газопровід.