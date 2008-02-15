Українці злилися в масовому поцілунку (фото)

Вчора пізно увечері у Києві, Львові і Дніпропетровську була зроблена спроба встановити всеукраїнський рекорд наймасовішого поцілунку, пише "Коммерсантъ-Україна". Колишній рекорд належить Луганську – там 14 вересня 2002 року одночасно злилися в поцілунку 2745 пар. У столиці на Контрактовій площі тих, що прийшли поцілуватися розігрівали співачки Ані Лорак і Lama. Біля наметів для реєстрації пар стояли черги, відстоявши в яких пари називали свої прізвища і натомість одержували червоні шарфики. Як повідомив один з організаторів, "в принципі, після реєстрації можна їхати додому". Втім, розраховувати на новий шарфик могли не всі присутні. Дві подружки, які стояли осторонь і підспівували Lama, на запитання, чому вони не реєструються, відповіли:

– У нас немає хлопців. Ми придумали сказати, що ми лесбіянки і теж хочемо цілуватися. Але нам відповіли, що реєструють тільки гетеросексуальні пари.

Фото Олександра Синиці/УНІАН