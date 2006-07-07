Вантажівкам заборонили в`їзд у Київ

Згідно з розпорядження Київської міської державної адміністрації з сьогоднішнього дня в’їзд у місто великого вантажного транспорту дозволено лише вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні розширеної колегії КМДА.

Рішення прийнято з метою зменшення «пробок» в місті та зменшення навантаження на мости столиці в часи «пік», оскільки через вантажівки в цей час навантаження на мости подвоюється.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам, коментуючи це розпорядження, заступник Київського міського голови Іван САЛІЙ, це розпорядження починає діяти дійсно з сьогоднішнього дня, але необхідно близько місяця, щоб забезпечити його повне виконання.

«Сьогодні воно почне діяти, але діяти для керівників установ, які мають забезпечити його виконання. Тобто для водіїв воно буде діяти десь через місяць», - повідомив І.САЛІЙ.

За його словами, зараз будуть попереджені керівники всіх громадських організацій, державних та комунальних установ, приватного бізнесу, які використовують великі вантажівки. На сьогоднішній день, зазначив він, перед владою міста стоїть питання щодо визначення місць відстою на в’їздах в Київ, а в перспективі - побудова спеціальних майданчиків для вантажівок, сервісних центрів.

«Ця ситуація, як виявилось, не така проста. Єдине, що надихає її реалізувати – воля мера», - підкреслив І.САЛІЙ.