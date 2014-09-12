На Луганщині легковик підірвався на фугасі: загинула жінка-водій, поранено прикордонника
14:36, 12 вересня 2014Суспільство
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Про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Лисенко розповів про ситуацію на Донбасі / Фото УНІАН
У Луганській області внаслідок підриву на фугасній міні легкового автомобіля загинула жінка-водій, поранення отримав український прикорднонник.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Вчора о 8.00 на блокпосту в районі південно-західної околиці Станиці Луганської на міні терористів підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинула жінка-водій, один прикордонник отримав поранення", - сказав Лисенко.
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