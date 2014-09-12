На Луганщині легковик підірвався на фугасі: загинула жінка-водій, поранено прикордонника

У Луганській області внаслідок підриву на фугасній міні легкового автомобіля загинула жінка-водій, поранення отримав український прикорднонник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора о 8.00 на блокпосту в районі південно-західної околиці Станиці Луганської на міні терористів підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинула жінка-водій, один прикордонник отримав поранення", - сказав Лисенко.