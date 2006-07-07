Кримська міліція знайшла у колодязі 4 жертви кримінальних розбірок 90-х років

Кримська міліція знайшла в старому колодязі недалеко від села Бондаренкове Ленінського району 4 жертви кримінальних розбірок на півострові наприкінці 90-х років минулого сторіччя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

За інформацією ЦГЗ, кримська міліція продовжує розслідування злочинної діяльності банди Лаптєва-Ключенка, яка наприкінці 90-х років скоїла десятки тяжких злочинів на території Керчі та Ленінського району.

Минулого року в старому колодязі біля села Бондаренкове на глибині 8 метрів були знайдені останки п`яти бойовиків конкуруючого керченського організованого злочинного угрупування "Адар", крім того, в штольні була знайдена зброя й боєприпаси.

"На підставі здобутих в ході слідства відомостей було ухвалено рішення про проведення додаткового огляду колодязя, - повідомляє кримський Главк МВС. - І знову з колодязя було вилучено 4 скелетовані трупи, зброя й боєприпаси".

За інформацією ЦГЗ, розкопки в колодязі продовжуються, а знайдені останки направлені в Керченське бюро судово-медичної експертизи для встановлення особи й причини смерті громадян.