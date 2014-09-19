В Сімферополі ліквідували головну кримськотатарську бібліотеку

Про це повідомляє Еспресо.TV з посилання на прес-службу бібліотеки. "На підставі розпорядження Ради міністрів республіки Крим №801-р від 19 серпня 2014 року "Про ліквідацію кримських республіканських бібліотек і створенні державних бюджетних установ "Кримська республіканська установа "Кримськотатарська бібліотека ім. Ізмаїла Гаспринського" ліквідується", - йдеться в повідомленні.

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Бібліотека ім. Ізмаїла Гаспринського була відкрита 24 вересня 1990 року як філія Централізованої бібліотечної системи для дорослих Сімферополя. 16 грудня 1995 рішенням уряду Криму на базі бібліотеки-філіалу була заснована Республіканська кримськотатарська бібліотека (РКБ) ім. Ізмаїла Гаспринського.