Джемілєв назвав захоплення будівлі Меджлісу "бандитським нальотом"

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав захоплення майна «Фонду «Крим», на балансі якого знаходиться Меджліс в Сімферополі, «бандитським нальотом». Про це він заявив в коментарі інформагентству QHA, повідомляє Крым.Реалии.

«Ну, це бандитський наліт. Вони ж (судові пристави, - ред.) абсолютно абсурдні речі кажуть, нібито вони винесли якесь рішення, якийсь суд, про який ми взагалі не в курсі. І фонд («Фонд «Крим», - ред.), якому нібито винесено якесь судове рішення, навіть не знає про те, що йому пред'являють якесь рішення. Зараз там з'ясовують, що це за суд - виявляється, суддя вже давно у відпустці... Відвертий рейдерське бандитський наліт, - зазначив Джемілєв.

За його словами, кримськотатарський народ на півострові дуже наляканий, тому люди не можуть вплинути на ситуацію.

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«Хотілося б, щоб народ якось відреагував, але народ так залякали, що вони навіть бояться підійти до Меджлісу, коли відбуваються ці явно бандитські речі. Тому що вони (ФСБ, - ред.) всіх фотографують, а на наступний день у них будуть проводити обшуки, будуть накладати величезні штрафи», - підкреслив Джемільов.

Він додав, що реагує на ці події спокійно, тому що «все одно все це буде повернуто назад».

«Звичайно, будемо мобілізовувати світову громадськість. Посольство США висловило свою стурбованість, турецьке посольство буде реагувати, направлені листи президенту, прем'єр-міністру про те, що відбувається. Кримськотатарська діаспора дзвонить, питає, що робити», - розповів Джемілєв.

За його словами, реакція українських судів не змусить себе чекати.

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17 вересня Ризі Шевкиеву, який очолює «Фонд «Крим», на балансі якого знаходиться Меджліс кримськотатарського народу, судові пристави зачитали постанову про те, що Фонд і низка кримськотатарських організацій повинні протягом доби звільнити приміщення по вулиці Шмідта в центрі Сімферополя.

Цьому передував обшук 16 вересня в будівлі Меджлісу, після якого були вилучені протоколи деяких засідань Меджлісу кримськотатарського народу, кілька релігійних книг, комп'ютерна техніка, а також особисті речі народного депутата України Мустафи Джемілєва.