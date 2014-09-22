Лакшмі Міттал обіцяє підтримувати родини загиблих в АТО співробітників криворізького меткомбінату

Про це йдеться в публікації в корпоративній газеті комбінату «Металург», яка цитує Міттала.

За його словами, з початку військового конфлікту понад 260 співробітників «ArcelorMittal Кривий Ріг» були мобілізовані на службу в українські Збройні сили, восьмеро з них загинули, один зник безвісти, ще троє дістали тяжкі поранення.

При цьому Міттал висловив співчуття родинам і колегам загиблих, а також пообіцяв надавати підтримку цим родинам.

Читайте такожНа Донеччині загинули близько 2000 бійців АТО - заступник Коломойського«Ми робимо усе можливе, щоб підтримати родини працівників, які загинули під час військових дій», - підкреслив Міттал, не уточнивши при цьому, про яку допомогу йдеться.

Водночас він сподівається, що перемир'я на сході України буде стійким.

«Я щиро сподіваюся, що незабаром Україна повернеться до нормального життя, і на сході України встановиться мир», - зазначив Міттал.

Читайте також"АрселорМіттал Кривий Ріг" за рік скоротив збиток майже вдвічі Він повідомив, що комбінат завдяки злагодженій роботі металургів зберігає виробничий процес на запланованому рівні. При цьому Міттал підкреслив, що в нинішніх умовах військової нестабільності на підприємстві буде приділено більше уваги безпеці співробітників, оскільки через стресові ситуації може знижуватися концентрація уваги в ході виробництва, внаслідок чого може виникати загроза здоров'ю і життю працівників комбінату.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція.

5 вересня в Мінську був підписаний попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. Того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу ЗС України припинити вогонь в зоні АТО. Попри це, обстановка в регіоні залишається напруженою. Фіксуються неодиничні випадки порушення перемир'я терористами і російською армією.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбинат був перейменований на "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше – на "Арселорміттал Кривий Ріг".

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.