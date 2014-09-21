За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 8 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, ситуація близько кордонів України залишається неспокійною.

Читайте такожЗа добу силовики знищили близько 40 бойовиків, дві гармати та "Град"«Вчора близько 18.00 прикордонний наряд, який перебуває біля населеного пункту Шевченка, біля Маріуполя, був обстріляний групою невідомих осіб Прикордонники зайняли оборону і відкрили вогонь у відповідь. Російські найманці змушені були відступити», - сказав Лисенко.

Читайте також2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТОЯк повідомляв УНІАН, у зоні АТО тривають активні бої, незважаючи на перемир'я. Зокрема, за добу бойовики обстріляли позиції українських військових близько 24 населених пунктів і донецького аеропорту.