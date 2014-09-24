Переселенців з Донбасу не довезли до РФ: через шторм людей кинули на Керченській переправі

У анексованій Керчі потерпають переселенці з Донбасу, які через шторм 24 вересня виявилися кинутими на поромній переправі.

Як повідомляє Крым.Реалии з посиланням на керченський сайт kerch.com групу переселенців, сформовану в Сімферополі, переправляли з тимчасового табору МНС до Уфи та Нижнього Тагілу. Однак людей довезли лише до Керчі.

«Ми виїхали з Донбасу до Сімферополя, в табір біженців МНС. Потім склали списки тих, хто їде на материкову Росію. Двома автобусами ми їдемо до Уфи й Нижнього Тагілу. Виїхали вночі по страшній зливі. Приїхали на переправу близько 4 годині ранку. Нам сказали, що в морському вокзалі нас зустріне координатор», - розповів житель Краматорська Олег Богданов.

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Незважаючи на обіцянки, людей ніхто не зустрів, автобус, на якому вони прибули до Керчі, поїхав, залишивши пасажирів просто неба. Пізніше на переправу привезли другу групу переселенців, які «окупували автобус, не відпускаючи водія».

За словами переселенців, в автобусі є грудні діти та люди похилого віку, в тому числі жінка-діабетик після операції. Готівки у переселенців немає. Немає у людей і квитків, вони нібито залишилися у координатора, знайти якого тепер переселенці не можуть.

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Як повідомлялося, в порту «Крим», завантаження на пором очікують 1,27 тисяч автомобілів. Штормове попередження зберігається. Керченська поромна переправа закрилася вночі 24 вересня через шторм, вітер посилився до 30 метрів в секунду, висота хвиль сягала 3,5-4 метрів.