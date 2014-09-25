На Луганщині затримали трьох бойовиків, причетних до катувань та розстрілів мирних жителів

Як повідомляє прес-центр СБ України, зокрема за останній тиждень затримано трьох таких бойовиків.

Так, 21 вересня, поблизу м. Лисичанськ на Луганщині контррозвідники СБУ затримали бойовика терористичної організації «ЛНР» - громадянина України 1986 р.н., який брав участь у збройних нападах на позиції українських військових.

У бойовика вилучено «тимчасове посвідчення особи ЛНР» з терміном дії - «до закінчення бойових дій на території ЛНР». У рамках кримінального провадження за ст.258 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) тривають оперативно-слідчі дії.

Наступного дня, 22 вересня, у районі м. Волноваха на Донеччині СБУ затримала громадянина України 1966 р.н., який збирав розвіддані про переміщення територією області підрозділів та формувань Збройних сил України. Зібрані відомості про роди військ, кількість та види озброєння, напрямки переміщення, місця дислокації українських військових «Г» передавав на т.зв. «гарячу лінію ДНР». Отримана інформація використовувалась терористами для обстрілів позицій сил АТО, збройних нападів на колони бронетехніки, влаштування засідок та диверсій.

Встановлено, що його син, 1991 р.н., під прізвиськом «Кабан» бере участь у бойових діях на боці «ДНР» у складі незаконного воєнізованого формування «Восток».

Цього ж дня поблизу м. Краматорськ Донецької області Луганської області затримано члена мобільної групи «НКВД комісаріату ДНР» у м. Дружківка, який під час патрулювання міста захоплював українських патріотів, відправляючи їх до катівень місцевого «НКВД».

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали шпигуна "ДНР"Як зазначають в СБУ, такі каральні органи створювалися терористами у всіх підконтрольних їм населених пунктах із залученням місцевого криміналітету. Так у м. Дружківка контррозвідка СБУ ліквідувала «розстрільну групу» на чолі з «начальником НКВД» на прізвисько «Кісель», які жорстоко катували та особисто розстрілювали місцевих мешканців. Наразі встановлено факт страти ними 6-ти осіб.

«На звільнених від терористів територіях правоохоронці виявляють все нові і нові «могильники» замордованих каральними органами т.зв. «народних республік». Дякуючи місцевим мешканцям ми встановлюємо місця цих поховань, проводимо ексгумацію тіл. Кожна безневинна жертва цієї нелюдської жорстокості, обставини смерті мають бути встановлені, а винні у цих звірствах - покарані», - зазначив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.