BBC: Алчевські сепаратисти просять у мера Москви шкільні підручники

Як повідомляє позаштатний кореспондент ВВС Україна, у листі до мера пан Мозговий скаржиться, що власних підручників у так званій "Новоросії" поки що немає.

Відповідь на своє прохання пан Мозговий ще не отримав.

У листі до московського мера він твердить, що не може допустити, аби дітей вчили за українськими підручниками, які мають "очевидну антиросійську спрямованість".

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Мозговий командує батальйоном сепаратистів "Привид" самопроголошеної "Луганської народної республіки", який увійшов до Алчевська 22 липня.

Після приходу сепаратистів зі стотисячного Алчевська виїхала майже половина жителів, зазначає кореспондент ВВС Україна.

В алчевських школах навчальний рік мають розпочати 1 жовтня. За якими програмами вчитимуть школярів і чи буде у цих програмах українська мова та історія України, вчителі міста ще не знають.