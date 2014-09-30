У шахту Засядька влучив снаряд, троє осіб дістали поранення

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, поранені – співробітники шахти, але вони не є підземними робітниками.

Читайте такожНа Донеччині через обстріли зруйновані понад 4,5 тисяч будинків «Людей під землею зараз немає, вони змогли вийти», - повідомив Волинець.

Водночас Донецька міськрада повідомила, що внаслідок бойових дій у Донецьку сьогодні, 30 вересня, знеструмлено шахту ім. Засядька.