У шахту Засядька влучив снаряд, троє осіб дістали поранення
19:43, 30 вересня 2014Суспільство
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На території адміністративно-побутового комплексу шахти ім. О.Ф. Засядька внаслідок влучення снаряда поранено трьох співробітників.
REUTERS
Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
За його словами, поранені – співробітники шахти, але вони не є підземними робітниками.
Читайте такожНа Донеччині через обстріли зруйновані понад 4,5 тисяч будинків «Людей під землею зараз немає, вони змогли вийти», - повідомив Волинець.
Водночас Донецька міськрада повідомила, що внаслідок бойових дій у Донецьку сьогодні, 30 вересня, знеструмлено шахту ім. Засядька.
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