Сьогодні мусульмани святкують Курбан-байрам (фоторепортаж)

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав мусульман зі святом Курбан-байраму.

Як передає «Крым.Реалии», відповідне відеозвернення розміщено на каналі YouTube.

Примітно, що Чубаров привітав мусульман зі святом двома мовами: кримськотатарською та українською.

«Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і від себе особисто сердечно вітаю всі мусульман України, всіх мусульман, які живуть на кримській землі, землі, яка є складовою незалежної Української держави. Вітаю всіх мусульман, які живуть в інших державах, з великим святом в ісламі - Курбан-байрамом», - сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Як відомо, у суботу 4 жовтня мусульмани відзначають свято Курбан-байрам

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