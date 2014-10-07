В Україні 8 жовтня буде сонячна погода

Як повідомляє сайт opogode.ua, температура повітря вночі знизиться до заморозків 0-5 градусів, вдень +10+15, на півдні до +16, на заході до +20 градусів.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +4+9 градусів, вдень +11+16 градусів, на Закарпатті до +20 градусів.

У північних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, місцями заморозки 0-5 градусів, вдень +9+15 градусів.

У центральних областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі +2+7, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+15 градусів.

На сході України - без опадів. Температура повітря вночі +3+9, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +8+16 градусів.

У південній частині буде панувати суха погода. Температура повітря вночі +3+ 10, вдень +11+16 градусів.

У Києві завтра очікується сонячна погода. Температура повітря вночі +3+6, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +9+12 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.