У Донецьку бойовики з артилерії обстріляли район залізничного вокзалу

У Донецьку артобстрілу зазнав район залізничного вокзалу.

Як повідомляє сайт Донецької міської ради.

Наголошується, що станом на 18.00 в місті неспокійно. Вкрай напружена обстановка в Куйбишевському і Київському районах.

О 13.20 в результаті обстрілу знову залишився без напруги Північний водопровідний вузол КП «Донецькміськводоканал». «З'ясувати, де саме сталося пошкодження мереж, поки що не представляється можливим. Через безперервні військові дії у фахівців немає доступу до об'єктів. Водопостачання Київського району (до пр. Панфілова) знову припинене до усунення пошкоджень і відновлення електропостачання вузла», - говориться в повідомленні.

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У міськраді уточнили, що близько 17.00 артобстрілу було піддано район залізничного вокзалу. За попередніми даними, є руйнування житлового фонду та інфраструктури. Інформація уточнюється.

В результаті військових дій була пошкоджена контактна мережа в районі вулиці Словацької. У зв'язку з цим рух тролейбусів №14 не здійснюється. Крім того, через обстріл змінено схему руху рухомого складу за маршрутом №2 - тролейбуси прямують до 20-ї лікарні.