Міндоходів оприлюднило список дозволених касових апаратів

Перелік дозволеної для використання касової техніки міститься у спеціальному реєстрі. У ньому ж уточнюється перелік апаратів, які раніше використовувалися платниками податків, але вже не випускаються виробниками.

«З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій можна ознайомитися на сайті міністерства за адресою», - повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) підключено близько 82 тис. касових апаратів.

Президент України Віктор Янукович підписав закон про відстрочення до 1 січня 2014 року накладення штрафів за відсутність у підприємців касових апаратів з модулями для формування електронної звітності. Однак підприємці, які не обладнали свої касові апарати необхідними модулями, порушують закон.

Норма про те, що користувачі касових апаратів мають надавати звіти в органи Міндоходів в електронному вигляді, діє в Україні з 1 січня 2013 року.