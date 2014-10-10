В'язням дадуть по куртці на 3 роки і по два рушники на рік

Відповідну постанову прем'єр Арсеній Яценюк підписав 8 жовтня.

Згідно із затвердженими нормами, в'язням дадуть ковдру, матрац і подушку на 4 роки, 3 простирадла, 2 наволочки та 2 рушники на рік, передає Українська правда.

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З одягу в'язням перепаде одна шапка на 3 роки (жінкам – напіввовняна хустка на 2 роки), куртка на 3 роки, дві майки та двоє трусів на рік.