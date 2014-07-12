У Луганську область заїхала велика колона бронетехніки під прапорами РФ - очевидці





Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегірьов, який запевнив, що дану інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації і місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За словами очевидців, «близько 12.00 через Суходольськ пройшла з боку кордону велика колона бронетехніки з відповідним маркуванням Збройних сил РФ на броні і під російськими прапорами, причому танки нової модифікації».

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Снегірьов відзначив, що місцеві жителі також повідомили, що ця колона розділилася на дві частини – одна прослідувала у напрямку Свердловськ-Ізваріне, інша – у бік Луганська. Очевидці також повідомляють, що в колоні є «кілька вантажівок з живою силою».

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Снегірьов підкреслив, що «ніхто вже не приховує, звідки прибуває до України військова техніка і бойовики, які приїжджають воювати на боці терористів».

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу заявив, що на даний момент немає інформації про перетин колонами російської техніки українсько-російського кордону.