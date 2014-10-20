У Львові пройшла міжнародна конференція ”Галицькі стратегії”

Як передає кореспондент УНІАН, почесними гостями форуму, що пройшов у львівському Будинку вчених, стали міський голова Львова Андрій Садовий, екс-міністр економіки Павло Шеремета, правозахисник, публіцист з ФРН Вольфганг Темплін та угорський економіст і дипломат Тамаш Беркі. Також в конференції беруть участь політики, громадські діячі та експерти з різних областей України.

Під час конференції відбулося панельне засідання на тему: ”Регіональні стратегії у перспективі євроінтеграції” та дискусія на тему: ”Чи може Галичина стати локомотивом української євроінтеграції?”.

”Галичина саме зараз отримала шанс стати справді найбільш європейським регіоном України. Щоб скористатися цим шансом, потрібно усвідомити себе цілісним регіоном та розробити відповідну стратегію регіонального розвитку” - наголосив у вітальному слові до учасників конференції голова наглядової ради Громадського об‘єднання ”Європейська галицька асамблея” Микола Яковина.

За його словами, саме галичани демонструють найвищий рівень підтримки інтеграції з ЄС та НАТО, вони мають вищий рівень поваги до приватної власності, найтриваліший досвід місцевого самоврядування.

Як наголосив під час виступу Шеремета, слід акцентувати на прозорому використанні українських та іноземних коштів.

«На Україну чекає складний, але вдячний час повернення у європейський дім. Сильна країна складається з сильних регіонів. Ми думали, що мрії матеріалізуються швидше. Погоджуюсь з міським головою Львова, що планувати і говорити про стратегію добре, писати ще краще, але куди краще впроваджувати їх ужиття» - підкреслив Шеремета.

Своєю чергою під час виступу Беркі зауважив, що вступ Угорщини до Євросоюзу не був безболісним, зокрема, це стосується угорського бізнесу.

«Коли Угорщина отримала запрошення на вступ до ЄС, деякі країни ЄС порадили нам ще попрацювати. Тоді починались офіційні переговори про вступ. Це марафон для тих, хто ніколи не бігав, а довелось навчитись, тому що кожен елемент економіки перевірявся, і не було можливості вести дискусії. Виглядало так, що ми йдемо у клуб, де є свої члени і свої правила, і поки ми не є членами, правила змінювати ми не можемо», - зазначив він.