Шторм і екстремальне похолодання на вихідні заблокують Керченську переправу

Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

На всій території Криму очікується різке зниження температури повітря на 10-12 градусів і посилення північно-східного вітру до 23 м/с, а 25-26 жовтня - до 25 м/с.

«Через можливі надзвичайні події, пов'язані з посиленням вітру, вантажна і пасажирська лінії працюватимуть залежно від погодних умов, - повідомляє прес-служба. - Настійно рекомендуємо автомобілістам 25-26 жовтня утриматися від поїздок і перечекати негоду на материку або півострові».

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Керченська поромна переправа є єдиною транспортною артерією, яка пов'язує Крим з материковою Росією. На переправі курсують шість поромів. Після анексії Криму Росією переправа зазнає додаткового транспортного навантаження. Влітку спостерігалися багатокілометрові черги на пором у бік Криму у порту "Кавказ" і у напрямку з Криму на Кубань.