Завтра на Україну налетить негода: штормовий вітер і перший сніг

Температура повітря знизиться і в західних та північних областях становитиме +5+10 градусів. На решті території очікується +10+16, у південній частині до +20 градусів.

У західній частині очікуються дощі, місцями сильні опади, на півночі Рівненщини та Волині можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі +6+13, вдень +6 +13 градусів.

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У північних областях пройдуть дощі, ввечері на півночі Чернігівщини можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі +4+10, вдень +5+11 градусів.

У центральних областях - дощова погода. Температура повітря вночі +9+13 градусів, вдень +9+13 градусів.

На сході України пройдуть дощі. Температура повітря вночі +4+9, вдень +10+16, на Харківщині +4+10 градусів.

У південній частині пройдуть дощі, лише у Криму - без опадів. Температура повітря вночі +9+14, вдень +14+20 градусів.

У Києві очікується дощова погода. Температура повітря вночі та вдень +5+10 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Вчора УНІАН повідомляв, що сьогодні температура підніметься до +22°.