Черга на пором з окупованого Криму росте: росіяни стоять у заторі більше 30 годин

Число автомобілів у черзі на поромну переправу в порту "Крим" у понеділок знову почало збільшуватись через шторм, який припинив роботу трьох із восьми поромів, і вже досягло 1,8 тисячі машин, повідомляє РИА Новости з посиланням на Єдину транспортну дирекцію.

Штормове попередження в районі Керченської поромної переправи, яка сполучає материкову Росію з анексованим Кримом, було оголошено в ніч на понеділок. Через вітер не можуть вийти в рейси три з восьми поромів і один катамаран.

Читайте такожРосійські туристи влаштували бійку за місця у черзі на пором до Криму

Ще вранці в черзі на пором із Криму стояли 1,6 тисячі машин, зараз це число збільшилося до 1,8 тисяч. При цьому водії стоять у пробці понад 30 годин. У порту "Кавказ" Краснодарського краю ситуація стабільніша: в понеділок число машин навіть дещо скоротилося - з 661 до 631, час очікування завантаження на пором становить близько 10 годин.

Тим часом, водіям доведеться запастися терпінням, оскільки, як вважає дирекція, час очікування завантаження на пором може збільшитися в обох напрямках. "Штормове попередження на Керченській переправі зберігається. Працюють п'ять поромів зі збільшеним часом переходу через Керченську протоку", - пояснили в організації.

Зазначається, що зі сторони порту "Крим" діють три накопичувальні майданчики для автомобілів, що очікують на пороми: два – в безпосередній близькості з портом місткістю до 250 і 900 машин, а третій (місткістю до 1,5 тисяч авто) – на в'їзді до міста Керч, тут є душові кабіни, зони харчування та куріння, туалети.

Читайте такожГігантська черга на Керченській переправі паралізувала рух у Керчі

"Для зручності автомобілістів на кримській стороні також чергують співробітники ДАІ, МВС, встановлено шість шатрів МНС, діє польова кухня з безкоштовною видачею каші та кип'ятку зокрема, в цілодобовому режимі працює реанімобіль і один пожежний розрахунок", - зазначили в дирекції.

Керченська поромна переправа є єдиною транспортною артерією, що сполучає Крим із материковою Росією. Після анексії Криму Росією переправа почала відчувати додаткове транспортне навантаження. Якщо в липні-серпні спостерігалися багатокілометрові черги на пором у бік Криму в порту "Кавказ", то в серпні такі ж черги спостерігаються в напрямку з Криму на Кубань.