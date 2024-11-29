Тимочко підкреслив, що базова військова підготовка не стосується мобілізації.

Уже наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

За його словами, спершу базову військову підготовку пройдуть студенти.

"Щоб громадян від 18 до 25 років готувати або давати їм базову або професійну підготовку - ось це обов'язково треба робити. Це те, що почнеться з 1 січня, коли, насамперед студенти, а потім і все чоловіче населення від 18 до 25 років пройде базову й професійну підготовку", - сказав Тимочко.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що базова військова підготовка не стосується мобілізації. Він наголосив, що цей процес навчить людей навичок володіння зброєю, а також допоможе обрати спеціальність, якщо їх пізніше мобілізують.

"Щоб знати, чим живе й дихає армія, щоб більшість страхів зникла й паралельно мати підготовлене населення. Це буде правильний підхід", - додав Тимочко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше народна депутатка Юлія Яцик розповіла, над якими змінами в мобілізації працює Верховна Рада України. Вона зазначила, що чоловіки віком від 55 до 60 років обмежено можуть визнаватися придатними до військової служби.

Крім того, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Федір Веніславський поділився, якою має бути зарплата для отримання "броні". Він нагадав про нещодавню зміну правил бронювання працівників критично важливих підприємств та установ.

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