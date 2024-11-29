Уже наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Київ24".
За його словами, спершу базову військову підготовку пройдуть студенти.
"Щоб громадян від 18 до 25 років готувати або давати їм базову або професійну підготовку - ось це обов'язково треба робити. Це те, що почнеться з 1 січня, коли, насамперед студенти, а потім і все чоловіче населення від 18 до 25 років пройде базову й професійну підготовку", - сказав Тимочко.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що базова військова підготовка не стосується мобілізації. Він наголосив, що цей процес навчить людей навичок володіння зброєю, а також допоможе обрати спеціальність, якщо їх пізніше мобілізують.
"Щоб знати, чим живе й дихає армія, щоб більшість страхів зникла й паралельно мати підготовлене населення. Це буде правильний підхід", - додав Тимочко.
Мобілізація в Україні - останні новини
Раніше народна депутатка Юлія Яцик розповіла, над якими змінами в мобілізації працює Верховна Рада України. Вона зазначила, що чоловіки віком від 55 до 60 років обмежено можуть визнаватися придатними до військової служби.
Крім того, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Федір Веніславський поділився, якою має бути зарплата для отримання "броні". Він нагадав про нещодавню зміну правил бронювання працівників критично важливих підприємств та установ.