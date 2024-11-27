Народна депутатка Юлія Яцик поділилася пропозицією про мобілізацію чоловіків передпенсійного віку.

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (ТСК ВР) під час розслідування роботи Територіальних центрів комплектування(ТЦК і СП) з'ясувала те, що чоловіки віком від 55 до 60 років обмежено можуть визнаватися придатними до військової служби, заявила народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик.

У коментарі виданню "Фокус" вона додала, що фактично такі чоловіки не придатні до виконання різних завдань на фронті, але це не стосується тилових посад.

"Саме тому ми запропонували зменшити такий граничний вік для того, щоб людина у віці 55+, проходила військову службу за бажанням", - наголосила Яцик. Крім того, за словами нардепа, ТСК не змогла перевірити підстави для визначення "придатності" деяких категорій громадян до служби, оскільки в комісії був відсутній доступ до медичних документів.

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Водночас існує проблема з військово-лікарською комісією (ВЛК), з підробленими документами про придатність і непридатність.

"Були випадки, коли особу з інвалідністю з дитинства визнали придатною. Але якщо ми говоримо про чоловіків 55+, то ця історія більш об'єктивна, вони справді за станом здоров'я вже не можуть виконувати функції", - додала нардеп.

Інші новини про роботу ТЦК

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат Федір Веніславський розкритикував ідею про розформування ТЦК, заявивши, що саме вони забезпечують близько 95% мобілізаційних заходів під час повномасштабної війни. І їх не можна замінити за допомогою альтернативних форматів.

Крім того, біля однієї з будівель ТЦК, що на Закарпатті, невідомий чоловік, який виявився колишнім військовим, зробив кілька пострілів у повітря з пістолета.

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