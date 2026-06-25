Білорусь кличе українців по ягоди та гриби: в ДПСУ України відповіли, чи це безпечно

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вважає цю пропозицію "задобрюванням з боку Білорусі".

В четвер, 25 червня, пресслужба Прикордонного комітету Білорусі повідомила, що прикордонники готові забезпечити спрощений пропуск жителів України в білоруські ліси для збору ягід та грибів. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна прокоментував цю пропозицію.

В повідомленні Прикордонного комітету Білорусі вказується, що білоруські прикордонники "повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск жителів українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області".

Українці зможуть перетинати кордон в трьох місцях спрощеного пропуску:

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Мутвиця;

Хінічев;

Селище.

"На напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно", - уточнили білоруські прикордонники.

Водночас, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі нагадав, що зараз "діють обмеження в прикордонні".

"Та й загалом, кордон із Білоруссю - це небезпека в цілому", - зауважив Демченко.

Він пояснив, що йдеться як про загрози для українців на території іншої держави, тобто, з боку Білорусі, так і реальні фізичні перешкоди.

"Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусі... Є і подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплення", - попередив речник ДПСУ.

На його думку, заява Прикордонного комітету Білорусі "це таке, напевно, задобрювання з боку Білорусі, загалом їхньої ситуації".

Демченко нагадав, що Білорусь "підтримує Росію у війні проти нашої країни різними способами, в тому числі роботою різних технічних засобів у вигляді ретрансляторів, як це було донедавна".

"І сподіваються, що тим самим Україна... Я не знаю... Пристане на таку пропозицію", - вважає речник ДПСУ.

При цьому, він наголосив, що допоки "Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону - не буде".

Участь Білорусі у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь повинна зупинити розбудову прикордонної інфраструктури, яка може бути використана для агресії. Зеленський розповів, що тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський доповів йому про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Президент України зазначив, що Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрівся з представниками українського президента Володимира Зеленського. Лукашенко розповів, що попередив укранських представників, що в разі втягнення Білорусі в війну, її характер миттєво зміниться. Білоруський диктатор додав, що в Києві згодом відповіли, що "вони це розуміють". Тому, на думку Лукашенка, слід домовлятися.

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