Білоруська опозиція передала МЗС України звіт про системну підготовку режиму Лукашенка до війни

У документі, підготовленому Обʼєднаним перехідним кабінетом Білорусі (ОПК), виділено вісім ключових ознак мілітаризації країни

Представники білоруської демократичної опозиції передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі детальний звіт, який свідчить про системну підготовку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України.

У документі, підготовленому Обʼєднаним перехідним кабінетом Білорусі (ОПК), виділено вісім ключових ознак мілітаризації країни та переведення її інфраструктури на військові рейки. Зокрема, заступник голови ОПК Павло Латушко наголосив, що режим вжив значних законодавчих, економічних та стратегічних заходів, які вказують на підготовку до можливого залучення білоруської армії до бойових дій.

Серед головних доказів у звіті фігурує легалізація так званих "превентивних ударів" у новій Воєнній доктрині, ухваленій після відмови Білорусі від нейтрального та без’ядерного статусу. Опозиціонери зазначають, що документ дозволяє застосовувати силу у разі безпосередньої загрози біля кордонів і відправляти війська за межі держави.

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Паралельно відбувається масштабне розгортання сил: чисельність контрактників із 2022 року зросла у півтора раза, створюється Південне оперативне командування на українському напрямку, запроваджено SMS-повістки, а також дозволено призов ув’язнених. Крім того, оборонні витрати бюджету за чотири роки збільшилися у п'ять разів, а військово-промисловий комплекс країни повністю інтегрувався з російським.

Аналітики ОПК також звертають увагу на пік інтеграції з армією РФ, що виражається у постійній присутності російських підрозділів, розміщенні тактичної ядерної зброї та ракетних комплексів "Орєшнік", а також залученні інструкторів "ПВК Вагнера" до навчання білоруських військових.

Вздовж кордонів з Україною та країнами НАТО триває будівництво оборонних ліній, а транспортна інфраструктура модернізується під потреби важкої техніки РФ. Ознаки підготовки фіксуються і в цивільному секторі, де Міністерство охорони здоров'я затвердило жорсткі інструкції щодо сортування поранених, у Мінську перевірили тисячі бомбосховищ, а обов'язкові резерви нафтопродуктів збільшили вдвічі.

Нові урядові постанови також дозволяють примусово формувати військові автоколони з цивільного транспорту підприємств під час безперервних військових навчань, які використовуються для прихованого уточнення мобілізаційних списків.

На тлі цих загроз українська сторона вживає симетричних безпекових заходів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про фіксацію специфічної активності на кордоні та спроби Росії втягнути Мінськ у пряме протистояння, зокрема через плани ракетно-дронових ударів та можливих операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

У відповідь на переміщення російських ядерних боєприпасів до Білорусі під час спільних травневих навчань, Служба безпеки України посилила контрдиверсійні перевірки в північних регіонах.

Загрози з боку Білорусі

Зазначимо, через побоювання щодо поступового втягнення Росії режиму Олександра Лукашенка у бойові дії, Україна вживає заходів із посилення оборонних позицій на кордоні з Білоруссю. Як повідомляє видання The Guardian, наразі безпосередніх ознак підготовки повторного наступу з білоруського напрямку не зафіксовано, проте київське керівництво припускає, що Москва може перетворити сусідню країну на плацдарм для посилення тиску на Україну та європейські держави.

Нагадаємо, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що ультимативна вимога президента Володимира Зеленського демонтувати ретранслятори в Білорусі поставила самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка перед складним вибором між тотальною залежністю від Росії та потенційною відповіддю з боку України.

За словами експерта, Лукашенко вперше опинився в настільки скрутному становищі, оскільки білоруська економіка, за різними підрахунками, майже на 70% контролюється Російською Федерацією. Кремль здатний у будь-який момент заблокувати роботу ключових об'єктів – від нафтопереробних заводів до численних підприємств, які фінансуються РФ. Зокрема, близько 200–250 підприємств білоруського військово-промислового комплексу повністю забезпечені російськими замовленнями та грошима, що гарантує робочі місця в країні.

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