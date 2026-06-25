Білорусь має зупинити розбудову військової інфраструктури біля кордону, - Зеленський

Президент зазначив, що будуються об’єкти, які необхідні для війни Росії проти України.

З боку Білорусі має бути зупинена розбудова прикордонної інфраструктури, яка може бути використана для агресії. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після розмови з Олегом Луговським, тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

У дописі в Telegram президент зазначив, що Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО", - зазначив Зеленський.

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При цьому нагадав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. "Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - наголосив президент України.

Чи може Білорусь стати новою стороною війни

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що якщо Олександр Лукашенко не зупинить роботу ретрансляторів на території Білорусі, які коригують російські дронові атаки по Україні, то за тиждень це зроблять українці.

Він сказав, що в Білорусі на вишках є ретранслятори вздовж двох прикордонних з Україною областей, які коригують російські удари по українському населенню.

Пізніше Володимир Зеленський зазначив, що з 22 червня ретранслятори не працюють. Однак наразі лишається незрозумілим, чи зможуть їх легко активувати під час чергової російської атаки.

Після того білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрівся з представниками українського президента Володимира Зеленського. Нібито, говорив їм про те, що Білорусі "не потрібно" втягуватися у війну та пропонував домовлятися.

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