"Бронь" тепер можуть отримати протезисти та техніки.

В Україні розширили список сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Тепер отримати "бронь" можуть протезисти й техніки.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1362.

Зазначається, що забронювати можуть військовозобов'язаних, які працюють протезистами-ортезистами, техніками-протезистами-ортезистами, інженерами-технологами-протезистами, інженерами-протезистами й механіками протезно-ортопедичних виробів.

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Головною умовою для "броні" такого співробітника є виконання ним не менше ніж 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців до бронювання.

Також у постанові зазначено, що військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств нараховуватиметься щомісячна зарплата протягом строку, на який надано відстрочку від мобілізації. Заробітна плата має становити у всіх заброньованих від 20 000 гривень, крім комунальних і державних установ.

Крім цього, бізнес, який реалізує гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів, тепер зобов'язаний відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Бронювання від мобілізації - останні новини

Раніше народний депутат Богдан Кицак повідомляв, що значна частина українців втратить бронювання від мобілізації. Нова норма вимагає, що для бронювання працівник має бути працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року.

Крім того, УНІАН повідомляв, що в Україні десятки тисяч військовозобов'язаних втратили "бронь". Зазначається, що статус "критично важливих" втратили 10% підприємств.

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