Він оскаржує своє відрахування зі штату суддів. Зараз суд вирішує, чи відкривати провадження.

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло два позови від Миколи Чауса, в одному з яких він просить суд скасувати наказ Дніпровського районного суду Києва про відрахування його зі штату суддів.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Окружного адмінсуду Києва.

В іншому позові Чаус вимагає визнати протиправними дії Дніпровського районного суду Києва у вигляді подання до Вищої ради правосуддя звернення щодо притягнення Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Зараз суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Справа судді Чауса: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

Читайте такожСправа про отримання хабаря: суддя-"баночник" Чаус не прийшов на засідання Вищого антикорсудуУ вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України та переховувався у Молдові.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані щодо свого викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо екс-судді "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Вас також можуть зацікавити новини: