Справу Миколи Чауса почнуть розглядати по суті 30 листопада.

Екс-судді Дніпровського районного суду Миколі Чаусу продовжили домашній арешт.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в своєму Telegram-каналі.

Там поінформували, що 26 листопада у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі, в рамках якої Чауса підозрюють в отриманні 150 тис. доларів хабара.

В результаті засідання колегія суддів відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, і продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року.

Справу почнуть розглядати по суті 30 листопада.

Затримання екс-судді Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис.доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Він був оголошений в розшук.

Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові. Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 Листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

Читайте такожРизик вторгнення Росії в Україну: Путін хоче домовитись з Байденом – РНБО17 травня Telegram-канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить в добровільність подібних звернень і справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали, включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Водночас ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими. У свою чергу НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинуваченого в корупції.

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Автор: Олег Давигора