Наступне слухання заплановане на 16:30 21 грудня.

Екс-суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус не прийшов на засідання до Вищого антикорсуду, який розглядає його справу по суті.

Як повідомляє прес-служба ВАКС, 14 грудня у ВАКС мало відбутися засідання у справі за обвинуваченням Чауса в отриманні хабара.

"Засідання відклали через неприбуття обвинуваченого", - зазначили у суді.

Наступне слухання у цій справі заплановане на 16:30 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні $150 тис. хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

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У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

Автор: Антоніна Доломанжи