Духовник назвав це питання одним зі складних для церкви.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповів на запитання, яке цікавить багатьох вірян, - чи можна бажати смерті російським окупантам.

На нього священнослужитель відповів в ефірі BBC News Ukrainian.

"Це, напевно, найскладніше питання, яке церква розглядала, адже впирається у заповидь: "Не вбий", - почав він.

"Одна з філософсько-богословських думок звучить так: ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами Вітчизни, але любіть ворогів своїх. Боротися з ворогами Вітчизни - це означає і словом, і зброєю. Зброя передбачає знищення... Якщо цей ворог стріляє по твоєму дому, по твоєму ближньому, то це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повине бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає. Навіть до сповіді не треба ходити", – пояснив духовник.

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