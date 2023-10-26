Посадовець пов’язує обшуки з його заявою про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у квартирі у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Про це він повідомив у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого допису про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули", - заявив Ломако.

Напередодні він написав у Facebook, що відповідальність за трагедію у чернігівському драмтеатрі, де 19 серпня проводилася виставка дронів і куди влучила російська ракета, несе міська військова адміністрація. Ломако підкреслив, що його шокувала заява очільника військової адміністрації Дмитра Брижинського.

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"В ній очільник ВА, з властивим цинізмом, каже про те, що ні сном, ні духом не знав про захід та не погоджував його. З логіки військового "адміністратора" виходить, що волонтери силою захопили драмтеатр, а військова адміністрація дізналася про це вже після вибуху. Не знаю, хто в ці казки повірить", - зазначив Ломако.

Він також зауважив, що голова міської ВА намагається перекласти відповідальність і на міську раду. "Згадав в цьому контексті і моє прізвище. Такі речі залишати не можна. Я розглядаю питання судового позову. Вибачень за наклеп вимагати не буду. Хай вибачається перед чернігівцями. Більш правильно через суд стягнути кошти та направити їх на виплату родинам загиблих та постраждалим, які продовжують лікуватися", - підсумував в.о. мера.

Попередній обшук у Ломако

У лютому суд відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади терміном на один рік. Обов'язки міського голови виконує секретар міськради Олександр Ломако.

На початку вересня співробітники Служби безпеки України провели обшуки у квартирі Ломако.

За його словами, формальною підставою для обшуків СБУ стало з’ясування деталей одного з проектів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Йдеться про проект відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке раніше було зруйноване російськими окупантами.

Ракетний удар по драмтеатру у Чернігові

19 серпня армія РФ завдала ракетного удару по драмтеатру Чернігова, де проходила виставка дронів. Загинули семеро людей, понад 200 – поранено.

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